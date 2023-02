1 Die Anklage wurde vor der Jugendkammer des Landgerichts Rottweil gegen zwei Minderjährige erhoben. (Symbolbild) Foto: imago images/Jan Huebner/Blatterspiel via www.imago-images.de

Zwei 14-jährigen Jungen wird vorgeworfen, sie hätten einen 22-Jährigen zusammengeschlagen, ausgeraubt und die Tat gefilmt. Bis der Gerichtsprozess beginnt, befinden sie sich in Haft.









Nach der brutalen Attacke auf einem Schulhof in Dunningen (Kreis Rottweil) hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen versuchten Mordes durch Unterlassen gegen zwei 14-Jährige erhoben. Dies bestätigte am Freitag ein Sprecher der Behörde in Rottweil. Seit dem 24. November befinden sich die zwei jugendlichen mutmaßlichen Täter in Haft. Ihnen wir außerdem gemeinschaftlicher Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Zunächst hatte der „Schwarzwälder Bote“ darüber berichtet.

Die beiden Jungen sollen am 12. November einen 22-Jährigen verprügelt, ihn ausgeraubt und die Tat sogar mit ihrem Mobiltelefon gefilmt haben. Nach dem Raubüberfall am frühen Morgen haben die Jugendlichen demnach ihr Opfer hilflos und ohne Bewusstsein zurückgelassen.

Die Anklage wurde vor der Jugendkammer des Landgerichts Rottweil erhoben. Ob und wann das Hauptverfahren gegen die Jugendlichen eröffnet wird, muss das Landgericht noch festlegen.