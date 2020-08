Restaurants, Schwimmbäder und Hotels Neue Corona-Verordnung – keine Mail-Adressen mehr in Kontaktlisten

In den Kontaktlisten müssen künftig bei Besuchen in Restaurants, im Schwimmbad oder in Hotels keine E-Mail-Adressen mehr hinterlassen werden. Das sagte eine Sprecherin des Sozialministeriums am Dienstag.