Schulfremdenprüfung: Ohne Abschluss? So holen Menschen im Rems-Murr-Kreis nachträglich ihr Zeugnis

Zweite Chance im Rems-Murr-Kreis: Jährlich holen rund 50 Menschen ihren Abschluss nach – per Schulfremdenprüfung. Anmeldung bis 1. März 2026.
Kein Zeugnis, keine Chance? Fest steht: Ohne Abschluss stehen die Aussichten auf Ausbildung und Beruf schlechter. Bewerbungen scheitern, Ausbildungsplätze bleiben verschlossen, Perspektiven verschwimmen. Doch es gibt einen zweiten Weg: Im Rems-Murr-Kreis nutzen jedes Jahr rund 50 Menschen die Schulfremdenprüfung, um doch noch einen Hauptschul-, Werkrealschul- oder Realschulabschluss zu erlangen. Die Prüfungen orientieren sich an denselben Bildungsstandards wie die regulären Abschlussprüfungen und finden parallel dazu statt – die Vorbereitung liegt jedoch in den Händen der Teilnehmenden.