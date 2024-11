Schulessen, Steuer, Parken und Co.: Sparprogramm der Stadt Ludwigsburg wird zerpflückt

Schulessen, Steuer, Parken und Co.

1 Viele Sparmaßnahmen beziehen sich auf Schüler – unter anderem schlägt die Stadt vor, Kosten für das Schulessen zu erhöhen. Foto: dpa//Jens Kalaene

Der Ludwigsburger Gemeinderat lobt die Stadtverwaltung für die konsequenten Sparmaßnahmen – nimmt diese Vorschläge dann aber auseinander. Eine Analyse, was nun mit Parkkosten, Sozialkürzungen und Gewerbesteuer passiert.











Stellung bezogen zum Sparprogramm der Stadt Ludwigsburg haben am Mittwochabend die Gemeinderatsfraktionen. Zuvor hatte Oberbürgermeister Matthias Knecht 23 Schritte vorgelegt, um die schlechte Haushaltslage aufzubessern. Von Einsparungen im Rathaus, über Gewerbesteuererhöhungen, steigende Parkkosten bis hin zu Kürzungen an Schulen stehen schmerzhafte Entscheidungen an.