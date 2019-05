Herzogin Kate: Elegant in Grün zurück bei der Arbeit

Schuleröffnung in London

1 Herzogin Kate eröffnete in diesem waldgrünen Kleid eine Schule in London Foto: imago images / i Images

Herzogin Kate ist wieder zu ihren royalen Pflichten zurückgekehrt. In London eröffnete sie eine Schule - und präsentierte sich elegant in Waldgrün.

Nach einer kurzen Oster-Pause ist Herzogin Kate (37) zurück bei der Arbeit. Am Mittwoch nahm sie in London einen Termin wahr und begeisterte wie immer mit einem klassisch-eleganten Outfit. Zu der Eröffnung einer Schule für Kinder und Jugendliche, die aus dem regulären Schulsystem gefallen sind, erschien sie in einem waldgrünen Kleid von Emilia Wickstead.

Stylische Kleider in verschiedenen Grüntönen gibt es hier zu kaufen

Zu dem taillierten, langärmligen Kleid hatte sie farblich passende Accessoires kombiniert. Nudefarbene Pumps und eine schlichte, schicke Clutch in demselben Farbton rundeten Herzogin Kates Outfit ab. Ihre braunen Haare fielen ihr offen und in sanften Wellen über die Schultern.