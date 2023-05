1 Die Bedingungen für den Präsenzunterricht sind umstritten. Foto: imago images/Laci Perenyi

Stuttgart - Was waren das für Zeiten! Damals, im Jahr 2019, als Eltern noch darüber diskutierten, ob Geburtstagskinder in der Schule nicht lieber Gemüsesticks statt Schokomuffins verteilen sollten oder ob es der Aufklärungsunterricht nun nicht doch zu weit treibe. Es waren gute, fast sorglose Zeiten. Zumindest rückblickend betrachtet, denn anstrengend, ausufernd und polemisch waren auch diese Diskussionen. Doch was gerade in der Schulgemeinde passiert, hat eine neue Dimension.