In den baden-württembergischen Grundschulen wird es vorerst bleiben wie es ist: normaler Unterricht kann nicht stattfinden.

Viele Schüler und Eltern hatten auf eine teilweise Öffnung der Schulen und Kitas gehofft. Diese Entscheidung bleibt jetzt erst einmal aus. Das ist vernünftig, kommentiert Christian Gottschalk. Denn es hat einen guten Grund.









Stuttgart - Wenn Politiker erst etwas ankündigen, es dann aber nicht einhalten können, wird das ja oft als Debakel bezeichnet. Noch am Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Fernsehen erklärt, warum am Mittwoch der Beschluss verkündet werden sollte, die Grundschulen und Kitas teilweise zu öffnen. Daraus ist jetzt nichts geworden. Ist das ein Debakel? Nein. Es ist eine Wende, weil sich die Entscheidungsgrundlage verändert hat. Es zeugt erst einmal von Vernunft, nicht unter allen Umständen am Geplantem festzuhalten. Für viele Eltern, vor allem aber Kinder, die darauf gehofft hatten, bald wieder im Klassenzimmer zu sitzen, ist es trotzdem eine schlechte Nachricht. Es hätte aber noch schlimmer kommen können.