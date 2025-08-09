Schulen: Umfrage: So viele Eltern wollen ein Handy-Verbot an Schulen

Sollten Smartphones an Schulen komplett verboten werden? Eltern und der Lehrerverband haben da durchaus unterschiedliche Ansichten.
Berlin - Rund 80 Prozent der Eltern haben sich in einer neuen Umfrage für ein Handy-Verbot an Schulen ausgesprochen - Lehrer warnen vor solch einem Schritt. Laut der von der Postbank in Auftrag gegebenen Studie sind 49 Prozent der Befragten mit Kindern der Auffassung, dass Smartphones den Unterricht und die Konzentration störten. Weitere 32 Prozent befürworten demnach ein Verbot, finden aber, dass es Ausnahmen für bestimmte Situation geben sollte.