Sie mussten die Kinder irgendwann bremsen. Sie hatten so viele Ideen, was sie alles für die Neuankömmlinge machen könnten. Aber die Kinder aus der Ukraine sollten auch nicht „überrollt“ werden, wie Brigitte Beck es nennt. Sie ist zweite Konrektorin an der Körschtalschule in Stuttgart-Plieningen und Klassenlehrerin der 3b. Und in diese Klasse ist Brigitte Beck „verliebt“. Denn: „Ich habe eine ganz emotionale Klasse, ganz soziale Klasse.“