Schulen: Lehrerverband fordert erheblich größeres Startchancen-Programm

Die OECD hat Deutschland in Sachen Chancengerechtigkeit ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Der Lehrerverband dringt auf Konsequenzen.
Der Deutsche Lehrerverband fordert mindestens eine Verdoppelung des Startchancenprogramms zur Unterstützung von Schulen. „Der aktuelle OECD-Bericht hat gezeigt, dass es in Deutschland weiter stark an Chancengerechtigkeit mangelt“, sagte der Präsident des Lehrerverbandes, Stefan Düll, unserer Redaktion. „Dringend notwendig ist zusätzliches Personal, das sich gezielt Zeit für die Kinder nehmen kann“, fügte er hinzu.