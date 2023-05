Trotz Entwarnung: Zweifel am Antigentest bleiben

Stuttgart - Die Irritationen um die Qualität der in Stuttgarter Schulen eingesetzten Antigen-Schnelltests sind noch nicht ganz ausgeräumt. Reichen Antigen-Schnelltests, die nur auf sehr hohe Viruslasten reagieren, auch dann aus, wenn Schüler seltener getestet werden können? Dies fragt sich Felix Winkler, der geschäftsführende Leiter der gewerblichen und hauswirtschaftlichen Schulen in Stuttgart und der Schule für Farbe und Gestaltung in Feuerbach.