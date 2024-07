Schulen in Stuttgart: Stadt muss Millionen in die Sicherheit investieren

1 Im Juli 2021 kam es im Sillenbucher Geschwister-Scholl-Gymnasium zu einer starken Rauchentwicklung. Um in solchen Fällen ein größeres Unglück zu vermeiden, braucht es Brandmelde- und Sprachalarmierungsanlagen. Foto: 7aktuell/Alex Hald

Seit Jahren hinkt Stuttgart seinem Schulsanierungsprogramm hinterher. Nun kommt ein weiteres Problem hinzu, dass dringend angegangen werden muss.











Viele Schulen in Stuttgart sind in einem schlechten baulichen Zustand, und die Stadtverwaltung hinkt mit ihrem Schulsanierungsprogramm seit Jahren hinterher. „198 Maßnahmen sind aufgrund von Abhängigkeiten zu Machbarkeitsstudien, Sanierungsgutachten und vergleichbaren Themen zurückgestellt“, heißt es in einer aktuellen Gemeinderatsvorlage. Grund dafür ist vor allem die Personalnot im Schulverwaltungsamt – wobei nicht die Stellen fehlen, sondern dafür geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Ähnlich ist die Lage bei Handwerker- und Baufirmen, viele Unternehmen sind ausgelastet und nehmen kaum Aufträge an. Auch die Auswirkungen der Ukraine-Krise spielen eine Rolle.