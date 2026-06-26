Schulen in Stuttgart: Schüler verlangen Hitzeschutz - „Beste Möglichkeit, die wir je hatten“

Während Hitzewellen sind die Temperaturen in Stuttgarter Klassenzimmern teils unerträglich. Jugendliche fordern nun Lösungen ein und prüfen erste Schritte.
Die Stuttgarter Schülerinnen und Schüler bauen jetzt Druck auf. Sie wollen besser geschützt werden in ihren Klassenzimmern vor der Hitze, die nach wissenschaftlichen Prognosen aufgrund des Klimawandels in den nächsten Jahren weiter zunehmen wird. Zumal in Stuttgart, der Stadt mit der Kessellage. Der Jugendgemeinderat hat unter anderem deshalb ein Jugendschulnetzwerk gegründet, „das hat der Jugendrat so noch nie gemacht“, sagt Francesco Blandini, 19, Sprecher im Jugendrat West und Mitglied Vorstand der neuen Netzwerk-Gruppe. Sie erhoffen sich eine größere Schlagkraft.