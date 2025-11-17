Schulen in Stuttgart: Neubauten und Sanierungen auf der Kippe – Schulbetrieb teils gefährdet

Wegen der desolaten Haushaltslage in Stuttgart können viele Projekte wohl nicht umgesetzt werden. Das zuständige Amt warnt, denn die weitere Nutzung einiger Gebäude sei fraglich.
Die Lage ist wohl noch schlimmer als ursprünglich angenommen. Kurz vor den am heutigen Montag beginnenden Haushaltsberatungen erklärte Stuttgarts Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann via Pressemitteilung, dass die bereits negativen Prognosen für den Stuttgarter Haushalt sich weiter massiv verschlechtert hätten. Der Stadt seien weitere Einbrüche bei der Gewerbesteuer gemeldet worden. Die notwendigen Einschnitte würden wahrscheinlich in allen Teilen der Stadtgesellschaft deutlich zu spüren sein, so Fuhrmann.