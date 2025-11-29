Schulen in Stuttgart: Großer Widerstand gegen Aus für Werkrealschulen – „Werden dringend gebraucht“

Viele Schulleitungen, Eltern und Kinder wollen sich nicht damit abfinden, dass ihre Schulen abgewickelt werden sollen. Wie hoch sind ihre Erfolgsaussichten?
Der Widerstand gegen das Aus der Werkrealschulen wächst. So ist Marina Frank davon überzeugt, dass der Werkrealschulzweig der Uhlandschule auch künftig dringend gebraucht wird. Sie ist die Elternbeiratsvorsitzende und hat auf der Online-Plattform chanche.org eine Petition zum Erhalt der Werkrealschule in Stuttgart-Rot veröffentlicht. Rund 500 Namen haben bereits unterschrieben.