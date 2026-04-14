Schulen in Stuttgart: Erneut deutlich weniger Anmeldungen an Gymnasien – Das sind die Folgen

Die Zahl der Viertklässler, die den direkten Weg zum Abitur einschlagen, ist zum zweiten Mal gesunken – und das deutlich. Ein Innenstadt-Gymnasium muss Schüler umlenken.
Für den geschäftsführenden Schulleiter Manfred Birk ist es eine „erkleckliche Zahl“. Für das kommende Schuljahr sind an den 25 staatlichen Gymnasien in Stuttgart 1991 Kinder angemeldet worden. Das seien 132 Mädchen und Jungen weniger als im Jahr zuvor, als es 2123 Anmeldungen gegeben hatte. Prozentual beträgt der Rückgang damit 6,2 Prozent.