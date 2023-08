Schulen in Ludwigsburg

Messungen bei Hitze im Hochsommer haben ergeben, dass mehrere Räume der Schulen in Ludwigsburg stärker mit Formaldehyd belastet sind als erwartet. Fortan soll noch mehr gelüftet und geputzt werden. Eltern fordern einen schnellen Neubau.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Von den gut 100 Unterrichtsräumen im Bildungszentrum West in Ludwigsburg sind 17 so stark mit Schadstoffen belastet, dass die bis dato eingeleiteten Maßnahmen gegen Formaldehyd und PCB – etwa lüften und putzen – nicht mehr ausreichen, um die vorgeschriebenen Grenzwerte einzuhalten. Das haben Luftmessungen im Sommer ergeben. Die Stadt hat am Dienstag bei einem Pressegespräch und anschließend bei einer schulinternen Veranstaltung die Ergebnisse der Untersuchungen und sogenannte „weitere Kompensationsmaßnahmen“ vorgestellt.