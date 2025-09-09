Schulen in Deutschland: Jedes Kind braucht eine Chance

Aufstieg durch Bildung – das ist ein zentrales Versprechen in diesem Land. Doch es wird dauerhaft gebrochen, kommentiert Tobias Peter.
Jedes Jahr belegen neue Studien, dass in Deutschland der Bildungserfolg stark daran gekoppelt ist, aus was für einer Familie jemand kommt. Haben die Eltern studiert und ein gutes Einkommen? Die Antwort auf diese Frage gibt einen stärkeren Ausschlag als Talent und Leistungsbereitschaft. Das ist ein jämmerlicher Zustand für ein Land, das Aufstieg durch Bildung verspricht.