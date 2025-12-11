Schulen in: Bürgerinitiative will neue Lernkultur per Petition durchsetzen

Eine Bürgerinitiative macht sich für alternative Entscheidungswege für schulpolitische Fragen stark. Was sie mit einer Petition erreichen wollen.
Erneut sammelt eine Bürgerinitiative aus Lehrkräften, Eltern und Schülern Unterschriften, um eine „Bildungswende zum Wohl aller Kinder und Jugendlichen“ an den Schulen in Baden-Württemberg zu erreichen. Das Projekt läuft unter dem Titel „Neue Lernkultur – jetzt!“ und lehnt sich namentlich an die Volksantragsinitiative „G9 jetzt!“ an. Diese hat wegen ihrer großen Resonanz bei den Bürgern letztlich den Anstoß für die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium in Baden-Württemberg gegeben.