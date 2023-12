Nach Pisa: Stuttgarter Lehrerinnen erzählen, was an ihrer Schule falsch läuft

Stuttgarter Lehrerinnen erzählen, was an ihrer Schule falsch läuft

1 Die Pisa-Studie hat die Bildungspolitik erschüttert. Foto: dpa/Jens Büttner

Nach dem neuesten Pisa-Schock wird in Stuttgarter Schulen über die schlechten Ergebnisse diskutiert. Was muss passieren, damit sich die Kinder verbessern? Wir haben Lehrerinnen aus Grundschule, Gymnasium und Gemeinschaftsschule gefragt.











Link kopiert



Der Kanzler bezeichnete jüngst die Ergebnisse der Pisa-Studie als besorgniserregend für Deutschland. Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften handle es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals im Rahmen von Pisa gemessen wurden, hatte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) mitgeteilt. Drei Lehrerinnen aus dem Stuttgarter Raum erzählen uns anonym aus ihrem Alltag und benennen, was an ihrer Schule falsch läuft. Alle Namen wurden für die Zeitung geändert.