Schulen in Baden-Württemberg: Kretschmann räumt „gravierenden Fehler“ bei Lehrerskandal ein

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann fürchtet, dass der Lehrerskandal das Vertrauen in den funktionierenden Staat erschüttert. Mehr Fehlertoleranz fordert er trotzdem











Link kopiert



Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat die Tatsache, dass 1440 Lehrerstellen in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren aus Versehen unbesetzt geblieben sind, als gravierenden Vorfall mit schwerwiegenden Folgen für alle Betroffenen eingestuft. „Das muss das Vertrauen in den funktionierenden Staat erschüttern“, sagte der Regierungschef bei der Landespressekonferenz am Dienstag in Stuttgart, in der er zum ersten Mal zu dem aktuellen Aufreger Stellung genommen hat. „Der Fehler ist höchst gravierend für die Betroffenen – also vor allem Schüler, Eltern, Lehrer und solche, die es werden wollen“. Wie die verantwortlichen Minister sei er von der Nachricht überrascht worden. Und wie ihnen tue ihm der Fehler „wirklich sehr, sehr leid“, betonte der Regierungschef.