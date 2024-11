Schulen in Baden-Württemberg: Kommt die Reform für den G9-Start noch rechtzeitig?

Schulen in Baden-Württemberg

Die grün-schwarzen Schulreformen von der frühkindlichen Bildung bis zum neunjährigen Gymnasium können vom Landtag offenbar erst im allerletzten Moment beschlossen werden. Anders als von der Koalition zunächst ins Auge gefasst, wird die umfangreichste Schulgesetzänderung der vergangenen Jahrzehnte nicht mehr im Herbst in den Landtag eingebracht. Die parlamentarische Beratung beginnt, wie Kultus- und Staatsministerium auf Anfrage erklärten, erst in der letzten Landtagssitzung des Jahres am 18. Dezember; dann ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs anberaumt.