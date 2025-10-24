Schulen im Rems-Murr-Kreis: Abi um jeden Preis? Nach Scheitern von VGH-Klage sind Elternvertreter alarmiert

Zwei Schüler wollten ohne Empfehlung aufs Gymnasium. Die Klage ist vor dem VGH gescheitert. Schulen und Elternvertreter haben den Fall genau verfolgt – mitunter verständnisvoll.
Das Urteil ist gesprochen: Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg hat die Beschwerde zweier Viertklässler aus dem Rems-Murr-Kreis abgewiesen. Sie wollten trotz fehlender Grundschulempfehlung auf ein Gymnasium wechseln. Hintergrund des Ganzen ist das sogenannte „Neue Aufnahmeverfahren Klasse 4 in Baden-Württemberg“ (NAVi 4 BW), zu dem unter anderem die viel diskutierte Kompetenzmessung „Kompass 4“ zählt.