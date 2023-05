Schulen: Appell an Landesregierung

1 Viele Schüler haben eigens ein Laptop von der Schule bekommen, haben jetzt aber gar keinen Heimunterricht, sondern einfach eine Woche länger Ferien. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Fernunterricht nur für Abschlussklassen, keine Strategie für die Zeit nach den verlängerten Ferien: Der Ludwigsburger Gesamtelternbeirat will von der Landesregierung wissen, was nach dem Lockdown passieren soll.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Seit Mittwoch sind Kinder und Jugendliche mal wieder zuhause – außer, ihre Eltern haben Anspruch auf Notbetreuung. Die gibt es allerdings nur bis inklusive der siebten Klasse. Fernunterricht bekommen in den Tagen, bis die Weihnachtsferien eigentlich regulär begonnen hätten, nur ältere Schüler, die vor den Abschlussprüfungen stehen: an Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen die Neunt- respektive Zehntklässler, an den Gymnasien allein die Kursstufe.