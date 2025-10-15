Wie sicher ist der tägliche Schulweg für Grundschulkinder? Dieser Frage ist der Auto Club Europa nachgegangen. Als Ergebnis fordert er eine bessere Infrastruktur - und mehr Bewusstsein bei Eltern.
Berlin - Mehr als ein Drittel der überprüften Schulwege hat bei einer Untersuchung der Sicherheit mit "mangelhaft" oder "gefährlich" abgeschnitten. Der Auto Club Europa (ACE) nahm dafür bundesweit 167 Grundschulen von rund 49.000 Schulkindern unter die Lupe. 59 Prozent der getesteten Schulwege wurde als "in Ordnung" sowie 5 Prozent als "sicher" eingeordnet. 30 Prozent hingegen seien "mangelhaft" sowie 6 Prozent "gefährlich".