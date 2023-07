1 Trotz Corona und Lernlücken sollen die Sommerferien der Erholung dienen. Foto: dpa/Armin Weigel

Stuttgart - Trotz Corona und langen inzidenzbedingten Phasen mit Fernunterricht in vielen Regionen Baden-Württembergs hält die grün-schwarze Koalition an der Ferienplanung fest. „Wir haben uns in der Landesregierung entschieden, dass wir keine Kürzung der Sommerferien machen,“, erklärte Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) bei einem virtuellen Bürgerforum, das sich speziell mit den Auswirkungen der Pandemie auf die Jugendlichen und das Bildungssystem in Baden-Württemberg befasst hat.