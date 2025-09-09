Schule und Bildung: Pisa-Chef: Deutschland ist schlechter als die USA bei Chancengerechtigkeit

Gerade in Deutschland schafften es Kinder aus bildungsfernen Familien nicht an die Uni, kritisiert Pisa-Chef Andreas Schleicher. Da seien selbst die USA besser.
Der Chef der Pisa-Studie, Andreas Schleicher, kritisiert, Deutschland sei in Sachen Chancengerechtigkeit im Bildungssystem schlechter als die USA. „Wir sollten von einem Bildungssystem erwarten, dass der Zugang zu weiterführenden Bildungsangeboten durch Talent, Motivation und Einsatzbereitschaft bestimmt wird“, sagte er unserer Redaktion. „In Deutschland aber hängt der Zugang zu hohen akademischen und beruflichen Abschlüssen weiterhin stark mit dem sozialen Hintergrund zusammen.“