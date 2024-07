Schule schwänzen in Baden-Württemberg: Frühstart in die Ferien kann das Taschengeld kosten

1 Ab in den Urlaub: Wenn der Flughafen noch nicht rappelvoll ist, macht das deutlich mehr Freude. Es kann aber auch teuer werden. Foto: Lichtgut// Max Kovalenko (Symbolbild)

Wer nicht an die Sommerferien gebunden ist, meidet das kommende Wochenende beim Urlaubbuchen wie der Teufel das Weihwasser. Denn: Teurer wird es nicht mehr als in der Hochsaison, auf die wiederum alle Familien mit Kindern und alle an Schulen Beschäftigten angewiesen sind. Umso verlockender, den Nachwuchs ein paar Tage zu früh aus der Schule zu holen, und so einen kleinen Vorsprung bei der großen Reisewelle rauszuschlagen. Das merkt man schließlich auch an der Verkehrsdichte auf den Straßen, den Warteschlangen am Flughafen und dem Gedränge auf Bahnsteigen sowie in Waggons.