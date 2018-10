Schule in Stuttgart-Vaihingen Unbekannter belästigt mehrere Kinder sexuell

Von red 19. Oktober 2018 - 12:05 Uhr

Ein Unbekannter hat Kindern in Stuttgart-Vaihingen pornografische Bilder gezeigt. Die Polizei sucht nach dem Mann (Symbolbild). Foto: dpa

Ein bislang Unbekannter soll bereits am Montag, 8. Oktober, an einer Schule in Stuttgart-Vaihingen zwei Kinder sexuell belästigt haben. Ein ähnlicher Fall hatte sich bereits im September in Vaihingen ereignet.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann soll am Montag, 8. Oktober, an einer Schule in Stuttgart-Vaihingen zwei Kinder sexuell belästigt haben. Ein weiterer Fall hatte sich nach Angaben der Polizei bereits am 13. oder 14. September in der Pfarrstraße ereignet. Der Täter sprach in der Pfarrstraße gegen 7.40 Uhr ein sieben Jahre altes Mädchen an und zeigte auf seinem Handy offenbar pornografische Bilder. Das Mädchen rannte weg und offenbarte sich erst einige Tage später seinen Eltern, die die Polizei alarmierten.

Am 8. Oktober sprach möglicherweise derselbe Mann durch den Zaun der Schule zwei neun Jahre alte Mädchen an, zeigte ebenfalls pornografische Bilder und fragte die beiden nach sexuellen Handlungen. Während die Mädchen einen Betreuer informierten, ging der Täter in unbekannte Richtung davon.

Kommt der Unbekannte für weitere Taten in Betracht?

Die Polizei geht nun der Frage nach, ob der Unbekannte auch für weitere ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommt. Laut Beschreibung ist der Mann etwa 40 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und dünn. Er soll eine Glatze oder einen Haarkranz haben und Hochdeutsch sprechen. In einem Fall trug er ein rot-weiß gestreiftes T-Shirt, eine hellblaue Jeans und schwarze Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 89 90 57 78 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.