Schule in Östringen

1 Mit mehreren Streifen rückte die Polizei aus, um einen Streit in einer Realschule in Östringen zu beenden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

An einer Realschule in Östringen (Kreis Karlsruhe) ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern eskaliert: Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Einer wurde verletzt. Die Polizei musste eingreifen.

Östringen - An einer Realschule in Östringen (Kreis Karlsruhe) hat es einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifen gegeben. Nach ersten Erkenntnissen war es am Montag zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Schülern gekommen. Dabei soll laut einer Polizeisprecherin auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Einer der Schüler wurde verletzt und musste von Rettungskräften versorgt werden. Den anderen Schüler hat die Polizei festgenommen.

„Die Situation ist im Griff und die Klassen werden nun nacheinander nach Hause geschickt“, sagte die Sprecherin. Zu den Hintergründen der Tat und der Schwere der Verletzung konnte sie zunächst keine Angaben machen.