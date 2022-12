1 Zwei Holzklammern, die ein Reagenzglas hielt, fingen Feuer. Foto: dpa/Uwe Anspach

Nachdem Rauch die Brandmeldeanlage einer Schule ausgelöst hatte, mussten rund 240 Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen.















Wer hat zu Schulzeiten nicht über gehörig schiefgelaufene Experimente im Chemieunterricht gewitzelt? Genau das ist am Dienstagmorgen in einer Schule in der Oberriexinger Straße in Großsachsenheim nun zur Realität geworden: Das Gebäude musste gegen 9.20 Uhr nämlich aufgrund eines Zwischenfalls bei einem Experiment geräumt werden. Zwei Holzklammern, die ein erhitztes Reagenzglas hielten, hatten zu brennen begonnen. Der Rauch löste darauf den Brandalarm aus, woraufhin die rund 240 Schülerinnen und Schüler ihre Klassenräume verlassen mussten. Freude über einen schulfreien Tag gab es aber nicht: Kurz nach 10 Uhr ging der Unterricht weiter, nachdem die Feuerwehr die Brandursache ausfindig gemacht hatte. Schaden entstand keiner und verletzt wurde auch niemand.