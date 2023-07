1 Außenministerin Annalena Baerbock sprach in ihrer Funktion als Brandenburger Grünen-Bundestagsabgeordnete an einer Gesamtschule in Eisenhüttenstadt. Foto: dpa/Patrick Pleul

Die Außenministerin und Grünen-Politikerin wirbt im Gespräch mit Schülern einer Eisenhüttenstädter Gesamtschule unter anderem für den Kampf gegen Rechtsextremismus. Es gibt Proteste – und einen Eierwurf.









Beim Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Eisenhüttenstadt in Brandenburg hat es Proteste gegeben – bis hin zu Eierwürfen. Vor einer Schule wandten sich am Montag rund 30 Menschen gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und demonstrierten für Frieden.