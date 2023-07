Schulen in Baden-Württemberg

Es ist lange her, dass die 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler im Südwesten ohne Corona-Abstand und Maske nebeneinander im Unterricht gesessen sind. Ab nächster Woche soll das aber wieder der Normalfall sein. Weil das Infektionsschutzgesetz eine generelle Maskenpflicht an Schulen nicht mehr zulässt, stellt die Landesregierung es jetzt in die Eigenverantwortung von Schülern und Lehrern, ob sie die Maske weiterhin freiwillig tragen wollen.