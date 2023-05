1 Den Abstand im Klassenraum einzuhalten, das ist nicht immer einfach. Foto: dpa/Gregor Fischer

Kreis Ludwigsburg - Eine Woche, nachdem der Präsenzunterricht teilweise wieder aufgenommen wurde, ist man sich an den Schulen einig: Die Schüler sind froh, einander wieder zu sehen. „Auch wenn man den Jüngeren anmerkt, dass sie sich erst an so viele Kinder gewöhnen müssen“, sagt Mathias Hilbert, geschäftsführender Schulleiter der Ludwigsburger Gymnasien. Er und weitere Schulleiter im Landkreis berichten, dass trotz der ausgesetzten Präsenzpflicht die allermeisten Schüler anwesend seien. Der Unterricht sei gut angelaufen, sagt die Ludwigsburger Elternbeiratsvorsitzende Erika Macan.