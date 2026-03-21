Schule, Abi, Studium: Weniger Stress und Angst – online eine Kerze anzünden, damit die Prüfung klappt

Nach Ostern beginnt das schriftliche Abitur. Auch sonst stehen viele junge Menschen in Stuttgart gerade jetzt vor Herausforderungen. Digitale Prüfungslichter sollen sie stärken.
Die Evangelische und die Katholische Kirche in Stuttgart haben für die Prüfungszeit ein besonderes digitales Angebot für Schülerinnen und Schüler vorbereitet. Sie können auf einer eigens eingerichteten Website eine virtuelle Kerze anzünden. Der katholische Jugendseelsorger Maximilian Magiera erklärt, was hinter der Idee steckt.