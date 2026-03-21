Schule, Abi, Studium: Weniger Stress und Angst – online eine Kerze anzünden, damit die Prüfung klappt

Nach Ostern beginnt das schriftliche Abitur. Auch sonst stehen viele junge Menschen in Stuttgart gerade jetzt vor Herausforderungen. Digitale Prüfungslichter sollen sie stärken.

Die Evangelische und die Katholische Kirche in Stuttgart haben für die Prüfungszeit ein besonderes digitales Angebot für Schülerinnen und Schüler vorbereitet. Sie können auf einer eigens eingerichteten Website eine virtuelle Kerze anzünden. Der katholische Jugendseelsorger Maximilian Magiera erklärt, was hinter der Idee steckt.

Herr Magiera, inwiefern kann es helfen, bei bevorstehenden Prüfungen eine digitale Kerze anzuzünden?

Es soll den Schülerinnen und Schülern helfen, ein bisschen runter zu kommen und die Angst vor der Prüfung nehmen. Sie sollen wissen, dass sie nicht alleine sind, dass es Menschen gibt, die mit ihnen an die Prüfung denken und sie ein bisschen begleiten.

Die digitalen Prüfungskerzen sollen die Angst nehmen, sagt der katholische Jugendseelsorger Maximilian Magiera. Foto: Evangelische und Katholische Kirche Stuttgart

Wie entstand die Idee zu den digitalen Prüfungskerzen?

Die Evangelische und Katholischen Kirche in Stuttgart bringen jedes Jahr einen Prüfungssegen raus. Diesmal wollten wir es anders machen und mehr die Lebensrealität der jungen Menschen aufgreifen. So sind wir auf die Idee gekommen, in den digitalen Raum zu gehen. Anderswo gibt es bereits das Format, dass junge Menschen eine Whatsapp schreiben können und dann für sie eine reale Kerze angezündet wird. Davon haben wir uns inspirieren lassen. Aber wir wollten die Kerzen online visualisieren. So sieht man, wie viele Kerzen brennen und kann nachverfolgen, wer eine Kerze entzündet hat und für was.

Für welche Art von Prüfungen sind die Kerzen gedacht?

Die Kerzen können für jede Art von Prüfung entzündet werden. Wir haben zunächst an die schulischen Herausforderungen gedacht. Aber auch andere Menschen haben Prüfungen zu meistern, zum Beispiel in der Ausbildung oder im Studium oder wenn die Führerscheinprüfung ansteht. Für alles darf eine Kerze angezündet werden. Das Besondere ist, dass man noch ein Gebetsanliegen dazuschreiben kann. Ein Team kümmert sich um diese und betet für die Menschen, sodass wir das Digitale in die reale Welt zurückholen und in die Gemeinschaft der betenden und gläubigen Christen aufnehmen.

Ist bei Prüfungen nicht Lernen erfolgversprechender als das digitale Entzünden einer Kerze?

Auf jeden Fall. Uns ist klar, dass die Prüfung nicht allein durch das Prüfungslicht bestanden wird. Aber das Gebet verändert die Person, die das Licht entzündet. Es geht nicht darum, danach alles zu wissen, sondern darum, mit einer anderen Haltung an die Prüfung ranzugehen, nämlich selbstbewusster und gestärkt. Denn wenn die Sorgen zu groß werden, wenn die Prüfung wichtiger wird als das Leben an sich, dann kann der Segen die Dinge vielleicht wieder in eine entspanntere Richtung rücken. Uns ist es wichtig zu zeigen: In Gottes Augen sind wir geliebt, egal ob es mit der Prüfung klappt oder nicht. Das gibt Rückhalt.

Eine Idee der Evangelischen und Katholischen Kirche

Zur Person

Maximilian Magiera (29), ist seit vier Jahren Jugendseelsorger bei der Katholischen Kirche in Stuttgart. Die Idee entwickelte er zusammen mit dem evangelischen Jugendpfarrer Mateo Weida.

Website

Das Prüfungslicht kann im Internet unter www.pruefungslicht.de entzündet werden.