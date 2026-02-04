Bei der Arbeiterwohlfahrt Leonberg berät Marcus Mörk mit sieben ehrenamtlichen Kollegen in finanzielle Not geratene Menschen. Viele davon kommen erst spät zu ihm.
Marcus Mörk, ehrenamtlicher Schuldnerberater beim Leonberger Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO), erinnert sich noch genau an ein Beratungsgespräch mit einer jungen Frau. Sie war in eine Schuldenfalle geraten, weil sie unter anderem bis zu 40 Handys gekauft und wiederverkauft hatte, aber auf den abgeschlossenen Verträgen mit den Mobilfunkanbietern sitzen geblieben war.