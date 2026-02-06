Schuldnerberater aus Leonberg: Eine Klientin schloss 40 Handyverträge ab – „Beratungsbedarf wird immer größer“

Die Zahl der Privatinsolvenzen ist gewaltig gestiegen. Schuldnerberater Marcus Mörk aus Leonberg berichtet von Fällen voller Verzweiflung und beleuchtet Ursachen der Schuldenfalle.
Marcus Mörk, ehrenamtlicher Schuldnerberater beim Leonberger Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO), erinnert sich noch genau an ein Beratungsgespräch mit einer jungen Frau. Sie war in eine Schuldenfalle geraten, weil sie unter anderem bis zu 40 Handys gekauft und wiederverkauft hatte, aber auf den abgeschlossenen Verträgen mit den Mobilfunkanbietern sitzen geblieben war.