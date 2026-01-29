Er sang für Spandau Ballet und stand im Londoner West End auf der Bühne - jetzt wurde Ross Wild von einem Londoner Gericht in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Die Geschworenen brauchten elf Stunden für ihr Urteil.
Vom gefeierten Bühnenstar zum verurteilten Sexualstraftäter: Ross Davidson (37), der unter seinem Künstlernamen Ross Wild als Sänger der legendären 1980er-Band Spandau Ballet bekannt wurde, ist von einem Londoner Gericht wegen Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung schuldig gesprochen worden. Die Geschworenen am Wood Green Crown Court benötigten mehr als elf Stunden, um zu ihrem Urteil zu gelangen, wie unter anderem die "BBC" berichtet.