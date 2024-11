Schuldenstand wächst weiter: Finanzielle Krise der Stadt Ludwigsburg spitzt sich zu

1 Die Stadt Ludwigsburg ist in finanzieller Unsicherheit gefangen. Foto: Simon Granville

Obwohl die Stadtverwaltung Sparmaßnahmen umgesetzt hat und weitere in Planung sind, macht die Barockstadt wieder ein Minus von über 15 Millionen Euro.











Der Ludwigsburger Kämmerer Harald Kistler wirkt ratlos, fast desillusioniert, als er den städtischen Haushalt für das Jahr 2025 vorstellt. Man kann nicht anders als an Sisyphos zu denken, die Figur aus der griechischen Mythologie, die sich wieder und wieder an einer aussichtslosen, nicht zu lösenden Aufgabe versucht und daran verzweifelt. Denn obwohl die Stadt Ludwigsburg harte Einsparmaßnahmen auf den Weg bringt und die Gewerbesteuer erhöhen will, bleibt am Ende der Rechnung ein dickes Minus. Ähnlich wie im Haushaltsjahr 2024 wird die Stadt auch im kommenden Jahr Verluste von fast 15,4 Millionen Euro machen – und die Schulden steigen.