Schuldenbremse: Gewerkschaftsbund fordert Expertenkommission auf Landesebene

Nach der Diskussion um Sondervermögen und Schuldenbremsenreform auf Bundesebene hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sich für eine Expertenkommission auch im Land ausgesprochen. „Diese sollte – nach dem Vorbild im Bund – Vorschläge entwickeln, wie auch die Schuldenbremse in der baden-württembergischen Landesverfassung investitionsfreundlich modernisiert werden kann“, schreibt der DGB-Vorsitzende Kai Burmeister in einem Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der unserer Zeitung vorliegt. Und weiter: „Baden-Württemberg sollte den Anspruch haben, diesen Rück-Moment klug zu nutzen und in dauerhaft verlässliches politisches Handeln zu übersetzen.“ Der DGB sähe es als großen Fehler, es beim Status quo zu belassen, so Burmeister.