Schulden in Frankreich: Macrons megalomanes Missmanagement

Frankreichs Präsident hat viele Schulden angehäuft – konnte er etwa nicht anders? Foto: /ZUMA Press Wire/Sadak Souici

Emmanuel Macron ist für mehr als ein Viertel des seit Jahrzehnten angehäuften Schuldenbergs Frankreichs verantwortlich. Damit stürzt er alle gemäßigten politischen Kräfte des Landes in Nöten, meint unser Paris-Korrespondent Stefan Brändle.











In Frankreich laufen die Finanzen aus dem Ruder. Und jetzt wird in Paris auch gefragt, warum. War die spendable Linke schuld? Nein, sie war seit sieben Jahren nicht mehr an der Macht. Verantwortlich ist erstaunlicherweise ein liberaler Präsident: Emmanuel Macron, auch „Jupiter“ genannt, weil er sich keine Grenzen auferlegte, hat die Staatsschuld seit seiner ersten Wahl im Jahr 2017 von gut 900 auf 3200 Milliarden Euro getrieben. Mehr als ein Viertel der seit Jahrzehnten angehäuften Schulden seines Landes gehen also auf sein Konto.