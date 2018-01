Schulbus-Unfall in Eberbach Polizei vernimmt den Fahrer

Von red/dpa 18. Januar 2018 - 14:31 Uhr

Der Schulbus war am Dienstag gegen eine Hauswand geprallt. Foto: dpa

Die Polizei hat am Donnerstag den Fahrer des Schulbusses vernommen, der am Dienstag in Eberbach gegen eine Hauswand gekracht war.

Eberbach - Im Fall des Schulbus-Unglücks mit fast 40 verletzten Kindern in Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) hat die Polizei den ebenfalls verletzten Fahrer vernommen. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Mannheim am Donnerstag mit. Über den Inhalt des Gesprächs mit dem 55-Jährigen wurde zunächst nichts bekannt.

Der Polizei zufolge prüfte ein Sachverständiger auch erneut den havarierten Bus auf mögliche Hinweise zur Unfallursache. „Diese Untersuchung dauert mindestens bis zu diesem Freitag an“, sagte der Sprecher. Zum Gesundheitszustand der Verletzten gab es zunächst keine neuen Informationen. Die Kinder in dem Bus waren 9 Jahre bis 15 Jahre alt.

Der Schulbus war am Dienstag von der Straße abgekommen, hatte mehrere Fahrzeuge gerammt und war gegen eine Hauswand geprallt. Die Behörden wollen unter anderem wissen, warum das voll besetzte Fahrzeug in einer abschüssigen leichten Linkskurve von der nassen Fahrbahn abkam.