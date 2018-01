Busunfall mit Schulkindern in Eberbach Kindergeschrei und überall Splitter

Von Christine Keck 16. Januar 2018 - 11:50 Uhr

Ein Bus mit Schulkindern fährt in der Nähe von Heidelberg ungebremst in eine Hauswand. Es gibt acht Schwerverletzte. Der Elektrohändler, in dessen Laden der Bus gefahren ist, berichtet vom Unfallgeschehen.





Eberbach - Der Schrecken ist Dieter Gebracht noch anzuhören. „Das ist furchtbar, der Bus ist mit voller Wucht in die Seitenwand meines Geschäfts gekracht“, sagt der Elektrohändler aus Eberbach und kann nicht fassen, was direkt vor seiner Ladentür passiert ist. Ein Bus, voll besetzt mit 37 Schulkindern und fünf anderen Fahrgästen, ist am Dienstagmorgen kurz nach sieben Uhr in der Kleinstadt östlich von Mannheim von der Straße abgekommen und ungebremst gegen eine Wand gefahren. Dabei sind der Polizei zufolge sechs Kinder, ein Fahrgast und der 55-jährige Busfahrer schwer verletzt worden. Rettungshubschrauber brachten die Verunglückten in mehrere umliegende Krankenhäuser. Einige Kinder haben leichte Verletzungen erlitten, fast alle standen unter Schock, gut zwei Dutzend sind bereits am Dienstagnachmittag aus den Kliniken wieder nach Hause entlassen worden.

Er könne sich kaum erklären, warum der Bus von der Straße abgekommen ist, beschreibt Dieter Gebracht die Situation vor seinem Laden. „Wir haben hier Zone 30, da fahren alle langsam und die Straße ist übersichtlich.“ Der Bus sei in einer leichten Linkskurve vier, fünf Meter von der Fahrbahn nach rechts abgekommen, er habe eine Straßenlaterne überfahren und erst einen Kleinbus, dann zwei Autos gerammt. In dem Kleinbus saß eine Person, die allerdings nur leicht verletzt wurde.

Der Busfahrer sei anschließend dabei gesehen worden, wie er aus dem Bus humpelte und unter Schock auf der Straße stand. „Ich kann mir nur vorstellen, dass er kurz abgelenkt war“, sagt der Elektrohändler. Er selbst ist erst kurz nach dem Unglück in seinen Laden gekommen. Da sei die Wand schon eingedrückt und das Fenster völlig zersplittert gewesen. Sein Mitarbeiter habe ihm aber von den Schreien und dem Weinen der Kinder erzählt. „Das ist das Schlimmste“, sagt Gebracht, „meine größte Sorge gilt den Kindern.“

Die Schulkinder befanden sich im vorderen linken Bereich des Fahrzeugs. Fotos von der Unfallstelle zeigen den schwer beschädigten Bus, dessen Front nach dem Aufprall massiv deformiert war. Im Inneren waren Sitzbänke nach vorne geklappt und teilweise abgebrochen. Um den Bus herum lagen Metallteile auf dem feuchten Asphalt, Kleinfahrzeuge daneben wirkten wie zusammengeschoben. Die Polizei konnte zunächst keine Angaben machen, warum der Bus aus der Kurve geraten war.

Die Polizei betont die große Hilfsbereitschaft der Anwohner. Viele hätten ihre Garage oder eine Einfahrt frei geräumt, um die Rettungsarbeit zu unterstützen. „Das war eine sehr gute Zusammenarbeit“, sagt ein Sprecher. 17 Seelsorger waren vor Ort, um Verletzte und Angehörige zu betreuen.. Unter einer Telefon-Hotline konnten die Angehörigen Informationen zum Unglück erhalten. „Wir konnten etlichen Eltern helfen, ihre Kinder zu finden“, sagt ein Sprecher der Polizei.

Der Bus bringt jeden Morgen die Schüler aus umliegenden Gemeinden in den Ort mit etwa 15 000 Einwohnern. Für Eltern und unverletzte Kinder wurde im Sozialraum der Stadtwerke von Eberbach eine Sammelstelle eingerichtet. Die Unfallstelle wurde großräumig abgesperrt. Der Gebäudeschaden liegt bei 125 000 Euro. Derzeit wird geprüft, ob die Statik des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Im Dezember hatte der Unfall eines Schulbusses in Südfrankreich für Entsetzen gesorgt. Dabei waren vier Kinder beim Zusammenprall des Fahrzeugs mit einem Regionalzug ums Leben gekommen.