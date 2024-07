Schulbürgermeisterin kündigt „Qualitätsoffensive“ an: Stuttgart verabschiedet sich von der Werkrealschule

1 Wo geht es hin in Sachen Schulreform? Der Nebel lichtet sich. Foto: Imago/Eibner/Fleig

Die Stadt Stuttgart setzt in Zukunft nur noch auf die Schularten Realschule, Gemeinschaftsschule und Gymnasium in der Sekundarstufe I. Ein entsprechender Grundsatzbeschluss wird vorbereitet. Doch dabei soll es nicht bleiben. Was ist geplant?











Bei der Schulreform geht es bei weitem nicht nur um die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien. Auch für die Sekundarstufe Eins gibt es Neuerungen, die vor allem an den Stuttgarter Werkrealschulen, aber auch an vielen Realschulen offenbar für Verunsicherungen sorgen. Der zuständige geschäftsführende Schulleiter der Schulen der Sekundarstufe Eins, Gerhard Menrad, berichtete im jüngsten Schulbeirat, dass die Pläne des Landes bei Vertretern beider Schularten auf wenig Begeisterung stoßen würden, auch wenn er selbst das Reformvorhaben „eigentlich richtig“ finde. „Sie haben nicht verdient, so behandelt zu werden“, sagte er in Bezug auf die Werkrealschulen und würdigte ihre „gute Arbeit“. Die Leitungen der Realschulen wiederum würden nun „Schülerströme auf sich zukommen sehen, die nicht einfach sind“, gab Menrad entsprechende Befürchtungen wieder.