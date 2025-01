Schulbetrieb rund um Leonberg: Glätte sorgt für Verspätungen

1 Vielerorts war gestreut – trotzdem erschwerte die Glätte manchen Schülern und Lehrkräften den Schulweg. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das Glatteis am Mittwochmorgen sorgt in der Region rund um Leonberg auch für Trubel an den Schulen. Schulhöfe bleiben geschlossen.











Link kopiert



Spiegelglatt waren die Straßen und Wege in der Region Stuttgart am Mittwochmorgen – ein plötzlicher Eisregen hat für Chaos gesorgt und den Arbeits- und Schulweg vieler Menschen erschwert. An den Schulen in und rund um Leonberg ist man deshalb mit reichlich Kulanz in den Tag gestartet. Von Verspätungen nicht nur bei den Schülerinnen und Schülern, sondern auch im Kollegium berichteten am Morgen so einige Sekretariate. Ausfallen mussten einzelne Stunden aber nirgendwo.