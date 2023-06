Schulbetrieb in der Coronakrise

Stuttgart - Am 4. Mai öffnen die baden-württembergischen Schulen für wenige Klassen wieder ihre Tore, doch von einem Normalbetrieb sind die Schulen im Südwesten noch weit entfernt. Kindertagesstätten bleiben geschlossen. Am Donnerstag beriet das Kabinett über Lockerungen der Vorschriften wegen der Corona-Pandemie. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte nach der Sitzung: „Solange wir keinen Impfstoff haben, sind wir im Dauerzustand der Fragilität.“ Die Lage könne „jederzeit kippen“ und andere Reaktionen erfordern. Noch in dieser Woche soll die entsprechende Verordnung verabschiedet werden. Kretschmann betonte aber, die Kontaktbeschränkungen bleiben gültig.