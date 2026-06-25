Idyllisch gelegen, aber offenbar mit „toxischen Strukturen“. Im Südschwarzwald muss eine Waldorfschule nach monatelangen Querelen nun schließen.
Erstmals entzieht das Land Baden-Württemberg einer Waldorfschule die Schulgenehmigung. Die Einrichtung in Dachsberg (Kreis Waldshut) muss damit zum Schuljahresende schließen. Das Regierungspräsidium in Freiburg gab den Schritt am Donnerstag bekannt. Es fehle an Vertrauen in die Zuverlässigkeit des Schulträgers, des örtlichen Waldorfkindergarten- und Schulvereins. Für rund 180 Schülerinnen und Schüler müssen nun neue Schulen gefunden werden.