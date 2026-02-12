Schulbegleitungen in Stuttgart: Stadt zeigt Arbeiter-Samariter-Bund an – „strafrechtliche Schritte notwendig“

Viele Kinder mit Behinderung können nicht zur Schule, weil sie keine Schulbegleitung haben. Die Aussagen von Stadt und ASB widersprechen sich. Jetzt gibt es eine Strafanzeige.

Die Landeshauptstadt stellt Strafanzeige gegen den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Darüber informiert der Sprecher Sven Mattis in einer Pressemitteilung. Der ASB hatte im Auftrag der Stadt Leistungen der Schulbegleitung übernommen. Das Vertragsverhältnis war Anfang Februar fristlos gekündigt worden. Der Grund dafür war nach Aussagen der Stadt „ein gesetzlich normierter außerordentlicher Kündigungsgrund“.

Schulbegleitungen helfen Kindern mit Behinderungen im Alltag, zum Beispiel beim An- und Ausziehen, bei den Mahlzeiten oder auch beim Gang auf die Toilette. Die fristlose Kündigung des ASB seitens der Stadt hatte zur Folge, dass in Stuttgart von einem Tag auf den anderen 146 Kinder mit Behinderung vom Schulbesuch ausgeschlossen waren, was zu massiven Protesten führte.

Die Stadt gibt an, dass seit Sommer 2025 Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen vorgelegen hätten. Daraufhin habe es vertiefte Prüfungen und Gespräche mit dem ASB gegeben. „Die rechtliche Würdigung der festgestellten Pflichtverletzungen führte zu dem Ergebnis, dass neben der Vertragsbeendigung die Einleitung strafrechtlicher Schritte erforderlich ist“, heißt es nun in der Pressemitteilung.

Die Neuorganisation der Schulbegleitung wird unabhängig vom strafrechtlichen Verfahren fortgeführt, betont Sven Matis, Pressesprecher der Stadt Stuttgart. Foto: Lichtgut

Gleichzeitig betont Sven Matis, dass mit Hochdruck an der Neuorganisation der Schulbegleitung gearbeitet werde – unabhängig von dem nun eingeleiteten strafrechtlichen Verfahren. Die Eltern fordern eine schnelle Lösung für ihre Kinder – rechnen aber nicht damit. Denn es braucht Zeit, neue Schulbegleitungen zu finden, die dann ein Vertrauensverhältnis zu den Mädchen und Jungen aufbauen müssen.

Der ASB widerspricht der Darstellung der Stadt vehement. Er betont, seit der Übermittlung der eigenen Prüfung vom 19. September 2025 an die Stadt bis zur fristlosen Kündigung „keine Rückmeldung“ von dieser bekommen zu haben. Es habe „zu keinem Zeitpunkt eine vorsätzliche oder systematische Falschabrechnung durch den ASB“ gegeben. Und trotz der im Sommer 2025 erhobenen Vorwürfe habe die Stadt sie durchgehend weiter beauftragt.