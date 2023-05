1 Drei Schulstarter: Erstklässler Nelio, Fünftklässler Ennio und Lehrerin Sandra Russo. „Ich will, dass alle gesund bleiben“, sagt Vater und Ehemann Angelo Russo. Foto: factum/Simon Granville

Der Schulbeginn an diesem Montag bedeutet für viele ein Stück neue Normalität. Doch natürlich wird vieles nicht normal sein. Zu Besuch bei Familie Russo, die dreifach gespannt ist.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Seinem Namen nach zu urteilen, will man ihn lieber nicht kennenlernen, diesen Ernst des Lebens. Er klingt, als würde er einem das Leben schwer machen, in strengem Ton Befehle erteilen und das Lachen verbieten. Bei Familie Russo in Kornwestheim freuen sich trotzdem alle auf diesen Ernst, der an diesem Montag vor der Türe steht: Nelio, der in die erste Klasse kommt und in seiner Schultüte einen Fußball hat. Sein Bruder Ennio, der in die fünfte Klasse kommt und dafür einen neuen Rucksack bekam. Und Sandra Russo, ihre Mutter, die Lehrerin ist und findet, dass nun doch recht lange schulfrei gewesen ist. Auch sie ist schon Tage vor dem ersten Schultag vorbereitet. Sie hat die Mathebücher eingepackt und die Musikbücher weg geräumt. Mit Singen wird das dieses Schuljahr eher nichts.