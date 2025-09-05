Stuttgarter Schreibwarenhändler: Service zum Schulstart: Liste einschicken und Material abholen

In einer Woche müssen Eltern wieder Schulmaterialien besorgen. Zwei Einzelhändler berichten, wie sie den Kunden Stress ersparen und die umsatzstärksten Tage des Jahres erleben.
Die Aufregung steigt. Schülerinnen und Schüler schauen mit großer Erwartung auf den 15. September, wenn das neue Schuljahr wieder beginnt. Viele von ihnen bekommen am ersten Schultag ihre Materiallisten ausgehändigt, wo zahlreiche Hefte, Stifte und Ordner aufgelistet sind, die für das bevorstehende Schuljahr benötigt werden. In der Regel haben sie eine Woche Zeit, um das Material zu besorgen. Erfahrungsgemäß geht es in den Schreibwarengeschäften dann lebhaft zu.